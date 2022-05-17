أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لـ الأرصاد، حسين القحطاني، أن العالم يمر بالتطرف المناخي للظواهر الجوية، والتي يتم ملاحظتها في المملكة.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد "حسين القحطاني":

العالم يمر بـ "ظاهرة التطرف المناخي" وسنلاحظها على #المملكة وجميع الدول#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/4gNV8GCQwT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022

ظواهر مناخية:

وتابع القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن تلك الظواهر تتضمن شدة الحالات الجوية أو الأتربة المثارة أو الأمطار الغزيرة أو ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف: حتى الآن نحن لم ندخل فصل الصيف، ورغم ذلك نلاحظ أن موجات حارة وقد لامست درجات الحرارة 49 درجة مئوية أمس الاثنين على عرفات.

عاصفة ترابية جديدة:

وكان المتحدث باسم مركز الأرصاد قد توقع تأثر بعض مناطق المملكة بعاصفة ترابية جديدة ستبدأ السبت المقبل.

وأكد القحطاني، أن العوالق الترابية لموجة الغبار الحالية ستستمر لمدة يومين على بعض المناطق، وقال: إن العاصفة الترابية التي أثرت على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة انتهت الآن وتحولت لعوالق ترابية.