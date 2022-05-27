أصدرَ المركزُ الوطني للأرصاد، تنبيهاً لاستمرار العوالق الترابية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، المصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّنَ المركز أنَّ الحالة تشملُ محافظاتِ الخرمة، المويه، تربة، رنية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثانية من مساء الغد.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر مائج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.