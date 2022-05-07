توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء المغبرة وموجة الغبار لمدة 48 ساعة.

وأضاف العقيل، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الغبار المثار يؤثر على المناطق الشمالية الشرقية مرورًا بشرق منطقة حائل والقصيم والرياض وشرق المدينة المنورة.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل لـ #نشرة_النهار: من المتوقع عدم حدوث تغير في الأجواء وبقاء الحالة الغبارية خلال الـ 48 ساعة القادمة pic.twitter.com/u6sieAAkPG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2022

وتوقع محلل الطقس استمرار الأجواء المغبرة خلال الـ48 ساعة القادمة، مع احتمال ترسب العوالق الترابية أو أن تهب رياح تشتت الموجة الغبارية.

وبشأن توقعات هطول الأمطار قال العقيل: إنَّ السحب تتواجد على أجواء من الرياض والمنطقة الشرقية، منوهًا بأن الأمطار المتوقعة تؤدي إلى تصفية الموجات الغبارية العالقة.

الحرارة في معدلاتها الطبيعية:

وتوقع العقيل أن تبقى درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين في معدلات طبيعية مع الأخذ في الاعتبار وجود خصائص فصل الصيف وتسجيل درجات حرارة أربعينية توالي الارتفاعات التدريجية في معظم مناطق المملكة.

وتابع العقيل، أن الموجة الغبارية أثرت على الأحساء والمنطقة الشرقية وعرعر والقصيم، وقد خفت وتحولت إلى أتربة مثارة عالقة في الهواء، متوقعًا بقاء تلك الموجة خلال 24 إلى 48 ساعة قادمة.