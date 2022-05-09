توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الغبار على معظم مناطق المملكة حتى اليوم الاثنين.

عوالق ترابية:

وتابع القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، إننا في فصل الربيع ونقترب من فصل الصيف، مضيفًا أن العوالق الترابية مستمرة وتؤثر حتى اليوم على المناطق الوسطى والشرقية والمناطق الجنوبية الداخلية ونجران والمناطق المحيطة بها.

انخفاض درجات الحرارة:

وتابع أن تشكيلات السحب الرعدية ستكون على المرتفعات الجبلية والباحة وعسير وجازان مع هطول أمطار على تلك المرتفعات، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا نسبيًّا في درجات الحرارة على المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى بسبب العوالق الترابية.