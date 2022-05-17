توقع الباحث والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الثلاثاء، انحسار العاصفة الترابية التي ضربت المملكة خاصة المنطقة الوسطى تدريجياً خلال الساعات المقبلة.

وقال العقيل خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إن العاصفة الترابية بدأت من شمال شرق المملكة وتؤثر حاليا على الرياض، ثم تتحرك تدريجيا لتؤثر على مناطق الجنوب.

وتابع العقيل أنه من المتوقع استمرار رياح الشمال على الساحل الشرقي من المملكة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.