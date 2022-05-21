نبّهَ المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من استمرار العوالق الترابية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

كما نبه المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، تتسبب في انعدام مدى الرؤية . وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 5-30كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.