توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة في المملكة خلال فصل الصيف هذا العام، عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى هطول المياه بمعدلات أكبر من المعتاد.

وأشار التقرير الفصلي للمركز إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة عن المعدل الفصلي، في الصيف وارتفاع بمعدل درجة ونص في شهر يوليو، في مناطق حفر الباطن، ورفحاء، وحائل وشمال القصيم.

درجات الحرارة وأمطار الصيف

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار بمعدلات أكثر من الطبيعي على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، مع احتمالية وجود حالات جوية متطرفة ووجود أمطار غزيرة.

اضطرابات الطقس

يذكر أن المملكة تعرضت خلال الفترة الماضية لتقلبات جوية كبيرة؛ بدأت بارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى 48 درجة مئوية في الظل في جدة، وسط مناشدات لتوقف العمل والدراسة في مثل هذه الأجواء.

كما تعرضت البلاد لعواصف رملية عنيفة؛ استمرت ما يزيد عن الأسبوع، أثرت على طرق السير والملاحة الجوية والبحرية، بالإضافة لتأثيرها الواضح على مرضى الحساسية والربو.

ولا تقتصر حالات الاضطراب الجوي على المملكة وحدها؛ إذ تعرضت الدول الخليجية للعاصفة الرملية ذاتها؛ خصوصا في العراق والكويت والبحرين؛ تسببت في التعطيل المؤقت لحركة الطيران، وتعطيل الدراسة، وتعطيل الحركة على بعض الطرق بسبب انعدام الرؤية الأفقة.