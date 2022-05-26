نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة؛ التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، الظهران، العديد، القطيف، رأس تنورة”.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق “القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران”، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وقد تمتد إلى مرتفعات “مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض”، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.