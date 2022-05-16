توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة.

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”: “عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية تتجه إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، الخفجي) وما جاورها”.

توقعات الأرصاد

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.