توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل خلال تصريحات إلى قناة “الإخبارية”: إن المملكة تتعرض في الفترات الانتقالية لمثل هذه التقلبات الجوية، مشيرًا إلى تأثر منطقة الحدود الشمالية والشرقية بهذه الأجواء.

سحب رعدية:

كما توقع استمرار فرص تكوين سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة، مضيفًا أن العاصمة الرياض قد تتأثر بالعوالق الترابية التي تقل معها الرؤية خلال الساعات القادمة، مع احتمالية استمرار الموجة الغبارية على ‎الرياض ليومين قادمين مع انخفاض الرؤية الأفقية.

تحذير للمرضى:

وحذر المحلل في مركز الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.