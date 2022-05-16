أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال مايو منذ أكثر من 50 سنة.

وأضافت الأرصاد، أن جدة سجلت هذه الحرارة في مايو “2004 و 2010” وفقاً لسجلات المركز.

وقال الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني إنه لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 سنة، فقد سجلت هذه الدرجة في شهر مايو لعامي “2004 و 2010″م، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.