أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المركز لم يعلن عن موجة حر تبدأ الخميس، أو أن بعض المناطق تسجل أكثر من 40 درجة منذ بداية مايو.

مايو أقرب لأجواء الصيف:

وتابع المتحدث، في بيان عبر حساب المركز الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: أعلن المركز سابقًا أن مايو أقرب لأجواء الصيف، ندعو الجميع للابتعاد عن المعلومات التي تهدف للفت الانتباه دون مسؤولية أو مرجعية علمية، وسنعمل وفقًا لمقتضيات نظام الأرصاد.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.