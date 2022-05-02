توقعت الأرصاد السعودية وصول موجة غبار كثيفة إلى منطقتي الرياض والشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الأرصاد :صور الأقمار الصناعية تبين موجة الأتربة المثارة على محافظات رفحاء، حفر الباطن، القيصومة، الدمام والظهران تستمر بمشيئة الله إلى الساعات القادمة ، ويمتد تأثيرها إلى منطقة الرياض خلال مساء هذا اليوم بإذن الله.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.