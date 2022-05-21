توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 5-30كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.