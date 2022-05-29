يعد الأرق إحدى المشاكل الأساسية التي تقابل الإنسان في ظل ضغوطات الحياة اليومية، ما يزيد من شعوره بالإرهاق، ويفقده جزءًا من تركيزه.

فيديو | أستاذ مساعد في اضطرابات النوم التنفسية د .يوسف القرشي: التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يساعد على تحسين جودة النوم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/syEjHVpAgM — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 28, 2022

وأوضح الأستاذ المساعد في اضطرابات النوم التنفسية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور يوسف القرشي، أن الشخص يمكن اعتباره مصابًا بالأرق المزمن عند عدم النوم بشكل جيد لمدة 3 أيام أسبوعًيا، مع استمرار الوضع لمدة 3 شهور.

الأرق وأشعة الشمس

وبين في تصريحات سابقة أن أشعة الشمس من أهم العوامل في ضبط الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، ناصحًا مشيرًا بالتعرض لأشعة الشمس نصف ساعة إما بالمشي في الهواء الطلق، أو فتح النوافذ ما يساعد على تحسين جودة النوم وضبط الساعة البيولوجية بشكل كبير.

كما حذر من انتشار الارق بين السعوديين إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن 41 % من السعوديين مصابون بالأرق.

الأرق والوفاة المبكرة

وبالرغم من مخاطر الأرق، وتسببه في اضطراب ضغط الدم، والسمنة، ومعدل ضربات القلب، بالإضافة للتأثير على النشاط العام للجسم، إلا أن آخر تقرير نشر في دورة طب النوم البريطانية أكد عدم وجود علاقة بين الأرق والوفاة المبكرة.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من يعانون من الأرق بممارسة الرياضة خلال اليوم وتقليل المشروبات التي تحتوي الكايين، لافتة إلى أن التدخين وشرب الكحول والأكل بكميات كبيرة قد يكون سببًا في عدم الحصول على نوم هادئ.

كما نصحت الهيئة بالذهاب لمكان النوم مبكرًا، ومحاولة تهيئة الأوضاع للنوم، والابتعاد عن الضوضاء ووسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة قائمة بأهم الأمور التي تستحوذ على الذهن، في محاولة لتصفيته.