وزعت جمعية الأسر الاقتصادية، أكثر من 400 سلة غذائية لمستفيديها وأسرهم في مدينة الرياض طوال شهر رمضان المبارك الحالي 1443هـ- 2022م، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الغويري الخيرية وشركة المراعي ضمن مبادرتها السنوية “دعمنا لأسرنا” في نسختها الثالثة في شهر الخير والبركات، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع من خلال الدعم الغذائي.

مستهدفات الجمعية:

من جهته، أوضح المشرف العام على مبادرة “دعمنا لأسرنا” عضو مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، مشبب بن محمد القحطاني، أن مبادرة “دعمنا لأسرنا” في نسختها الثالثة تأتي ضمن مستهدفات الجمعية في تخفيف الأعباء الحياتية أمام مستفيديها ومساندتهم لتأمين حياة كريمة تليق بهم، واستجابة لاحتياجات الأسر المستفيدة من الجمعية في شهر رمضان المبارك، حيث حرصت الجمعية على أن تتضمن السلال الغذائية مكونات غذائية تناسب وجبتي الإفطار والسحور وبكميات تغطي احتياج أفراد كل أسرة خلال الشهر المبارك، وكذلك توفير المواد الغذائية المناسبة.

تفاعل مجتمعي:

وأشاد القحطاني بالتفاعل المجتمعي المميز لمؤسسة الغويري الخيرية وشركة المراعي اللذين بادروا في توفير السلال الغذائية قبل بداية شهر رمضان ومع مطلع الشهر الكريم، مما ساهم في توزيعها على المستفيدين بشكل مبكر، وهذا يعكس روح العطاء والعمل المجتمعي لدى أبناء وبنات وطننا الغالي.

وعبر المشرف العام على مبادرة “دعمنا لأسرنا” عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمؤسسة الغويري الخيرية ولشركة المراعي، الذين ساهموا في تأمين السلال الغذائية التي تم توزيعها على الأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية، مبينًا بأن هذا الدعم يأتي من منطلق رؤية المملكة 2030 التي عززت التشاركية بين منظمات القطاع غير الربحي مع القطاع الخاص، للعمل سويًّا على تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي القطاع الخيري، الذي كانت ولا زالت المملكة في سنام الدول الرائدة في دعمه، كما أشاد فيما بفريق الخير الواعد التطوعي الذي ساهم في توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة والمتعففة في مدينة الرياض بقيادة المشرف على الفريق أسماء العمودي.