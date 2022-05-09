أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 5.50 نقاط ليقفل عند مستوى 13814.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

كمية الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 220 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وشاكر، والعبد اللطيف، وإسمنت المدينة، وإس تي سي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، وأليانز إس إف، وسلامة، والعربي، والإنماء طوكيو مارين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.88% .

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإس تي سي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 75.05 نقطة ليقفل عند مستوى 23475.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1930 صفقة.