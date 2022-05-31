أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 14.57 نقطة ليقفل عند مستوى 12921.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليار ريال.

تداول الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 386 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 487 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، معادن، بترو رابغ، الصقر للتأمين، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، أسمنت المدينة، أسوق عبدالله العثيم، جدوى ريت السعودية، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.50% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الاستثمار، أرامكو السعودية، الإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، الاستثمار، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 38.35 نقطة ليقفل عند مستوى 22770.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 832 ألف سهم تقاسمتها 2089 صفقة.