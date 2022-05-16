أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 234.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12914.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

مؤشر تداول اليوم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 405 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, سليمان الحبيب, بوبا العربية, علم, ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين, أليانز إس إف, أكسا التعاونية, ولاء, ومدينة المعرفة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.89% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي، الإنماء, الأهلي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, الأهلي, اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 304.60 نقاط ليقفل عند مستوى 22540.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 717 ألف سهم تقاسمتها 2302 صفقة.