أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 543.78 نقطة ليقفل عند مستوى 12835.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 209 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 485 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, ساكو, الإعادة السعودية , التطويرية الغذائية, وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي, الرياض, هرفي للأغذية, بروج للتأمين, وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98 % و 9.96 % .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، أرامكو السعودية, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, الأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 27.38 نقطة ليقفل عند مستوى 22646.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 429 ألف سهم تقاسمتها 2171 صفقة.