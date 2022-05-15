أعلن المركز الوطني للأرصاد أن جدة سجلت أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية اليوم الأحد 15 مايو 2022.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب المركز سجلت محافظة جدة اليوم أعلى درجة حرارة على المملكة بـ48.3 درجة مئوية، في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة.

وكان محلل مركز الأرصاد عادل قازنلي توقع ارتفاع درجات الحرارة على مكة والمدينة خلال الأيام المقبلة بسبب موجة حارة تتزامن مع بداية فصل الصيف.

ونشر العديد من المغردين عبر تويتر صورًا توثق قياس درجة الحرارة عبر عدادات السيارات في جدة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية، تصل سرعة الرياح معها 50 كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.