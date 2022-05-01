حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية حيث حقق نموَّا بنسبة (9.6%) خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021م مدفوعاً بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة (20.4%)، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.

جاء ذلك في تقديرات الهيئة العامة للإحصاء لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022م، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في المملكة قد حقَّق ارتفاعًا بلغت نسبته (2.2%) خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة (2.9%) بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.5%)، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة (0.9%).

ووفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 30 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مُبسّطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المُتعلّقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

أهمية التقديرات السريعة

يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صنَّاع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.