أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خطته للعمل الميداني والتوعوي، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي وجه بها فضيلة مدير الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، وفقًا لتوجيه واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتطبيق الخطة في فروع الرئاسة بالمملكة.

خطة عيد الفطر:

وقد زار “الشبانات” المركز الإشرافي “شمال 1” وبعض المجمعات التجارية والأماكن المخصصة لرياضة المشي، وذلك للاطلاع على سير العمل والقيام به على أكمل وجه، مؤكدًا على ضرورة التمركز والتنسيق الأمني، وأداء الأعمال الموكلة حسب اللوائح والأنظمة التي وجهت بها الرئاسة العامة، والإدارات المعنية، والمساهمة في أعمال التوعية والتوجيه، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المناشط والفعاليات المصاحبة للعيد.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة بكافة فروعها في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله-، لتقوم الرئاسة بمهامها ومسؤولياتها وفق ما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة- حرسها الله-.