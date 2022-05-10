حث الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في تعداد السعودية 2022 عبر موقع العد الذاتي أحد الوسائل التقنية في حصر السكان.

وقال الأمن العام : بدأت المشاركة في تعداد السعودية 2022، فلنعمل معًا على تحقيق الخطط المستقبلية للمملكة بتعبئة استمارة التعداد من خلال رابط العد الذاتي: https://survey.saudicensus.sa/ar

امير الرياض يحث الجميع

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أكد على كافة المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي تنطلق أعماله اليوم.

كما حث سموه سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيرًا إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا الوطن.

المشاركة في تعداد السعودية 2022

وفي وقت سابق دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بشأن التعداد السكاني الخامس للعام 2022م، مؤكدًا أن تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد هو انتماء وطني وتطور حضاري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للمواطنين والمقيمين بإذن الله.