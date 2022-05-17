تواصل الجهات الأمنية في مكافحة التسول في جميع مناطق المملكة، حيث ضبطت دوريات الأمن في الرياض شخصًا يتسوّل بين المركبات بطريقة مباشرة.

تسول بطريقة مباشرة:

وأفاد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأنه تم القبض على مقيم باكستاني يتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، وأيضًا تم القبض على مواطن يتسول أمام المحلات التجارية بشكل مباشر.

بيع مياه:

كذلك، تم ضبط مقيمين يتسولان بطريقة غير مباشرة عبر بيع مياه الشرب على قائدي المركبات.