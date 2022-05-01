واصل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد تعادله مساء السبت مع نادي سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة عشرة من عمر البطولة.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول بدأ بأداء سلبي من قبل لاعبي الأهلي، مع وجود تفوق ملحوظ للاعبي نادي سيراميكا كليوباترا حيث حاولوا في أكثر من مناسبة، تهديد مرمى الحارس محمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل سيراميكا كليوباترا تفوقه الهجومي ليستغل تراجع الأهلي، ويسجل الهدف الأول عبر اللاعب باسم مرسي في الدقيقة الـ88 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد إبراهيم.

الأهلي المصري يسجل التعادل من ركلة جزاء:

وظل الأهلي يقاتل لإحراز هدف التعادل، حتى تحصل الفريق الأحمر على ركلة جزاء بعد لمس قدم لاعب سيراميكا كليوباترا وجه اللاعب محمد محمود لاعب الأهلي المصري.

وسجل محمد مجدي “أفشة” هدف التعادل لـ الأهلي بالدقيقة الـ98 من الوقت بدل الضائع، بعدما اتخذ الحكم نادر قمر الدولة وقتًا طويلًا لاحتساب ركلة الجزاء عبر تقنية الفيديو.

وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأهلي 33 نقطة بالمركز الثاني، أما رصيد سيراميكا كليوباترا فأصبح 18 نقطة بالمركز الثالث عشر.