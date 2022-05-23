خذل الأهلي جماهيره، بعد سقوطه في فخ التعادل ضد أبها، ليدخل في دائرة الخطر قبل 3 جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في دوامة الهبوط:

وأبدى الإعلامي تركي العجمة تخوفه على الراقي بعد تعادله، وعلق قائلًا: “الأهلي رسميًّا في دائرة الخطر الحقيقية بعد التعادل مع أبها”.

وتابع محمد الصدعان خلال برنامج “كورة”: “عنوان مباريات الدوري اليوم (اللاعقل واللامنطق).. وصفقات الراقي الشتوية مجرد أسماء ولم تضيف للفريق”.

وأضاف أحمد المصيبيح: “تمنيت أن يفوز الأهلي، ولا أدري لماذا السومة كان احتياطيًّا.. ولا يوجد مُنصف يحب الرياضة السعودية يتمنى هبوط الراقي”، وقال ماجد التويجري: “وضع الفري صعب بالنظر لخصومه في المباريات المتبقية”.

تعادل إيجابي ضد أبها:

ولعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 34 نقطة في المركز السادس.