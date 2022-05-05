يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، على نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الأهلي ضد الباطن، الليلة عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت السعودية.

رقم مميز لـ الأهلي:

وخلال تسع مواجهات بين الفريقين، تمكن النادي الأهلي من الفوز في سبع مباريات، مقابل تعادل في مواجهتين، ولم يتلق أي هزيمة.

وسجل نادي أهلي جدة في جميع المواجهات التي جمعته مع الباطن، حيث أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف، وبالتالي لا يغيب الراقي عن التسجيل في مرمى خصمه الليلة.

فك عقدة الدوري ضد الباطن:

ويأمل نادي أهلي جدة في مواصلة سلسلة التسجيل في مرمى الباطن، وإدراك الفوز في أجل فك عقدة المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب نادي أهلي جدة عن الفوز في المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة وحيدة، وهُزم في 3 مناسبات، وتعادل في واحدة.