تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بالنجم البرازيلي برونو تاباتا.

الأهلي يسعى للتعاقد مع تاباتا

وأكدت صحيفة Abola البرتغالية، أن النادي الأهلي لازال متمسكًا بضم تاباتا من صفوف سبورتنج لشبونة، ولم يتخل عن الصفقة، موضحة أنه يحاول إقناع اللاعب البرازيلي، للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت: “تاباتا كان على بعد خطوات من مغادرة سبورتنج لشبونة في يناير الماضي، بعدما تلقى عرضًا مغريًا من الأهلي، إلا أن اللاعب البرازيلي فضل البقاء في البرتغال، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة مع فريقه”.

وكان تاباتا صاحب الـ25 عامًا قد رفض الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرغم من موافقة سبورتنج لشبونة على العرض بقيمة 4 ملايين دولار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يسعى للبقاء

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُنافس على البقاء، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وينتظر الراقي مواجهة صعبة ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العالمي لمواصلة انتصاراته وتعزيز تواجده بالمركز الثالث.