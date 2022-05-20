يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتصحيح مساره في الدوري المصري الممتاز، وتجاوز عقبة إنبي.

مواجهة مؤجلة من الجولة الـ15

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت بتوقيت السعودية، على ملعب المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة الغد، يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من 15 لقاء، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مواجهة.

الأهلي يستهدف استعادة نغمة الانتصارات

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تعثره خلال آخر 4 جولات، حيث خسر أمام المصري البورسعيدي، وتعادل ضد طلائع الجيش، سيراميكا والبنك.

ولم يحدث أن فشل المارد الأحمر في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، منذ عام 2010، حينما خسر ضد الإسماعيلي، وتعادل أمام سموحة، الجونة والاتحاد السكندري.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، لمصالحة الجماهير الغاضبة بتجاوز عقبة إنبي، ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.