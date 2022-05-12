تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، لتبدي اهتمامها بضم المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي.

الأهلي يفاوض أندريا بيلوتي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي أن الأهلي تواصل بالفعل مع مسؤولي نادي تورينو، من أجل التعاقد مع أندريا بيلوتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت رودي غاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي الهلال كان قد تقدم بعرض لضم بيلوتي في يناير الماضي، حيث قدم له عرضًا وصل إلى 8 ملايين يورو.

مسيرة مميزة

وقدم أندريا بيلوتي مستوى مميزًا مع تورينو منذ الانضمام إلى صفوفه عام 2015، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في أكثر من 250 مباراة، ونجح في إحراز أكثر من 110 أهداف وقدم 28 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك بيلوتي في 42 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث هز الشباك 12 مرة وصنع 7 أهداف، وقاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2021”.