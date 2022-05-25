قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم السبت المقبل.

تغيير موعد اللقاء بسبب نهائي دوري الأبطال الأوروبي

وستقام المباراة في السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة بدلًا من الساعة 9:00 مساءً، وذلك بعد موافقة الناديين.

ويأتي هذا، في إطار موعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث كانت جماهير النصر والأهلي أعربت عن رغبتها في تغيير توقيت بداية المباراة، حتى يتسنى لهم متابعة نهائي دوري الأبطال الأوروبي.