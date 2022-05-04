يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم؛ ما أثار قلق جماهيره قبل مباراته المرتقبة ضد الباطن.

الراقي يواجه الباطن غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الأهلي، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

الأهلي يُعاني هذا الموسم:

وقبل مباراة الغد، فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز آخر 11 مباراة خاضها خارج ملعبه، باستثناء فوزه الوحيد على حساب الطائي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وجاء نتائج الراقي خارج ملعبه هذا الموسم كالتالي؛ التعادل أمام الحزم وضمك بنتيجة 1/ 1، وضد الحزم والفيصلي بنتيجة 2/ 2، وخسر أمام الفيحاء وأبها والاتحاد بهدفين دون رد.

كما خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم ضد نظيره الاتفاق بهدف دون رد، وهُزم أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.