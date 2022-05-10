أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أنه يمكن للمقيمين المشاركة في التعداد عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف الإبراهيم بحسب الإخبارية، أن تعداد السعودية 2022 هو التعداد الرقمي الأول في المملكة، وتم توفير خاصية العد الذاتي والتي تمكن المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد عبر الموقع الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان وبخصوصية تامة.

مشاركة المرأة:

وأضاف أن مشاركة المرأة في التعداد جاءت امتدادًا لإنجازات المملكة في تمكين المرأة السعودية وزیادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني ومختلف الأعمال من مناصب قيادية وصولًا إلى المساهمة في أعمال البحث الميداني.

وأشار إلى أن التعداد انطلق اليوم بمرحلة جمع البيانات وفق أعلى درجات الأمن والسرية والخصوصية، ويشارك فيها أكثر من 30 ألف باحث ميداني من بناتكم وأبنائكم في هذا الوطن الغالي.

استمارات رقمية:

وبين في كلمته أنه تم التحول من الاستمارات الورقية إلى الاستمارات الرقمية المبرمجة على الأجهزة اللوحية، والتي تزيد من دقة وسرعة العمل.

وأشاد الإبراهيم بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية في هذا المشروع الوطني، والتي أسهمت بأدوار مختلفة في مراحل الإعداد والتحضير للتعداد.