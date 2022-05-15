أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021 م.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة أن المؤشر سجل ارتفاعاً أعلى من الشهر السابق مارس 2022م، حيث كان 2%، ولفتت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

وأوضحت أن قسم النقل سجل ارتفاعًا بنسبة 4.6% متأثراً بارتفاع أسعار البنزين وأسعار شراء المركبات، مشيرة إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 4.3%، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية.

كذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفـاعا بلغت نسبته 2.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة.

قسم التعليم سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2%

وأبانت النتائج أن قسم التعليم سجل ارتفاعا بنسبة 6.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 3.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات.

وكشفت نشرة الهيئة عن تسجيل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بلغت نسبته 0.2% متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن، في حين انخفضت أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7% ؛ متأثراً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة، وكذلك قسم التبغ بنسبة 0.5% متأثراً بانخفاض أسعار السجائر.