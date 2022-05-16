أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا في دول مجلس التعاون تخطت 115 مليون جرعة، بينما بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية 98%.

عدد اللقاحات المعطاة

وذكر مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 115,003,604 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,627,023 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,578,690 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,389 حالة حتى يوم أمس.

نسبة التعافي بالسعودية

وأشار إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.7%.