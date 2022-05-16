طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني, المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الألغام بكافة أنواعها، وتقديم خرائط بحقول الألغام، والعمل على دعم برامج الحكومة اليمنية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتأهيل المصابين وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقال الإرياني “إن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجو بعد أن بترت أطرافهم”، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

استمرار تساقط الضحايا

وأشار الإرياني إلى استمرار تساقط الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية، كما تمنع الألغام الملايين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ونوه بقيام حكومة بلاده عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام،‎ بجهود استثنائية لنزع الألغام في المناطق المحررة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطرها وكيفية التعامل معها.