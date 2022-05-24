أعلنت القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية بالمملكة، عن تفاصيل الإعفاء الإلكتروني لتأشيرة الدخول لبريطانيا للمواطنين السعوديين ابتداءً من شهر يونيو المقبل.

فيديو | القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية في المملكة: إعفاء السعوديين من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة سيكون بداية من شهر يونيو القادم ، ويمكن الحصول على الإعفاء الإلكتروني خلال 24 ساعة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MVGqXHaihg

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2022

إعفاء إلكتروني لتأشيرة دخول بريطانيا

وأشارت إلى أنه كل المطلوب هو التقديم الإلكتروني للحصول على تأشيرة دخول بريطانيا، وإدخال بيانات جواز السفر وتاريخه.

ولفتت إلى أنه في حالة التقديم قبل 48 ساعة من السفر يمكن الحصول على الفيزا خلال 24 ساعة، وهو أسرع من الطريقة التقليدية. ويتم التقديم للحصول على الفيزا خلال فترة من 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر.

سعر تأشيرة دخول بريطانيا

وتبلغ تكلفة إصدار الفيزا الواحدة 30 جنيهًا إسترلينيًا، فعلى سبيل المثال في حال اصطحاب العائلة سيكون التقديم الإلكتروني أسرع وأوفر، دون الحاجة لأخذ جواز السفر إلى السفارة. وبينت أن الإعفاء الإلكتروني هي لنوع معين من التأشيرات، وهي تأشيرة الزيارة التي تصل مدتها لستة أشهر وتكون لمدة واحدة.

وتابعت: “بالنسبة للطلاب الذين يترددون على المملكة المتحدة، فلا يحق لهم الحصول على هذه الفيزا، مؤكدة أنه في حالة حصول الشخص على نوع آخر من الفيزا لا داعي لاستبدالها.

ولفتت إلى أن تأشيرة الزيارة قد تكون مفيدة للدراسة أو الزيارات الطبية أو غيرها إلا أنها لا تتعدى الستة أشهر ولمرة واحدة فقط.