أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3 حالات جديدة بـ”جدري القردة ” في البلاد.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، والتقيد بالتدابير الوقائية عند السفر وفي التجمعات.

نصائح بتجنب السلوكيات غير الآمنة

كما دعت الوزارة لتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية، موضحة أن “مرض جدري القردة مرض فيروسي معدي إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس “كوفيد-19.

وذكرت أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر هي ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب ولمس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها”.