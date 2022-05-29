أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات تسجيل 3 حالات جديدة لـ جدري القرود في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

انتشار محدود:

وأكدت الوزارة أن مرض جدري القرود مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس “كوفيد-19″، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وطمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

دليل وطني موحد:

وأكدت أن كافة الجهات الصحية بالدولة تعتمد دليلًا وطنيًّا موحدًا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القرود، يشمل عزل المصابين تمامًا في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يومًا في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.