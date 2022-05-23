يُعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أكثر الأندية فوزًا على ملعبه خلال الموسم الحالي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد حصل على 34 نقطة في جدة

وجمع نمور جدة 34 نقطة بالفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة وخسارة لقاء واحد في جدة.

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً، علمًا بأن لقاء الذهاب بين الفريقين أُقيم في ملعب ” الملز” في الرياض وفاز فيه الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

وسبق لـ الهلال أن فاز على العميد في 12 مواجهة، بينما فاز نمور جدة في ستة لقاءات وكان التعادل حاضرًا بينهما في تسع مباريات.

الفوز السابع سيكون تاريخيًا

الفوز السابع للعميد إذا تحقق مساء اليوم وبفارق هدفين أو أكثر يُدخله التاريخ ويقوده للفوز بلقب دوري المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، حيث لم يفز العميد باللقب منذ موسم 2008/2009.

ويسعى كوزمين مدرب العميد للثأر من فوز الأرجنتيني دياز عليه في الدور الأول من دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في الرياض على الاتحاد بنتيجة 2-1.