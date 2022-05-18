حذر الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، من انفجار خزان صافر في اليمن، موضحًا أن انفجار الخزان بمثابة كارثة تلوح في الأفق.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء: إن انفجار خزان صافر سيتسبب في كارثة بيئية في اليمن والبحر الأحمر.

خطر التسريب والانفجار:

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن خزان صافر معرض لخطر التسرب أو الانفجار؛ ما يهدد بكارثة خطيرة، وفقًا لـ”العربية”.

وتابع أن خزان صافر في اليمن يهدد حركة التجارة البحرية العالمية عبر مضيف باب المندب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم ثلاثة ملايين يورو لمواجهة التهديد الذي يمثله الخزان، الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.