تسببت خسارة نادي الاتحاد من الطائي وفوز الهلال على أبها في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أزمة للعميد بسبب عدم قدرته على حسم الدوري في آخر جولتين.

ورغم أن الهلال أصبح رصيده 61 نقطة مثل العميد، في صدارة الدوري، لكن العميد هو المتصدر رغم الخسارة، فكيف حدث ذلك؟!.

هدف وحيد يُنقذ الاتحاد

الاتحاد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.

وفي حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي بطولة محلية بنظام الدوري أو المجموعات، يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، بالنظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، الأكثر تسجيلًا للأهداف، الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

مواجهات قوية بالجولة الـ29

العميد سيواجه في الجولة الـ29 فريق الاتفاق، بينما يواجه الهلال في الجولة ذاتها فريق الفتح يوم 18 يونيو المقبل.