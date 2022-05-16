لايزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر التي رفعها ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد انضمام حمدالله للعميد.

تفاصيل أزمة النصر ضد حمدالله والاتحاد

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر، وهو ما يريده الطرف الآخر.

ردد البعض أن العميد مهدد بخصم نقاط لأنه مدان في القضية، بسبب قيام أحد مسؤوليه بتحريض حمدالله على فسخ عقده مع النصر.

تعليق جستنيه حول خصم النقاط

فما كان من الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن علق فقال: “‏الله الله يا اتحاد زلزلتهم، الله الله يا اتحاد، موسم واحد عُدت من جديد لهم مخيفًا مرعبًا، باتوا ينشرون الإشاعات المغرضة “.

وأضاف: “الأكاذيب التي تنال من سمعة لاعبهم الكبير حمدالله والمدير التنفيذي لإدارة الكرة الأستاذ حامد البلوي اعتقادًا هناك من سوف يصدقهم، ، كم أنت كبير يا اتحاد”.

وبوقت سابق، رد القانوني أحمد الأمير على مجموعة من التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول قضية النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله والعميد، بعد تداول مقطع صوتي للاعب المغربي مع حامد البلوي إداري الاتحاد.

الأمير قال في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية إن لجنة الاحتراف سوف تحسم قضية النصر ضد اللاعب المغربي سيكون خلال شهر مايو، وإن قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد المحلي لن تُعلن رسميًّا إلا بعد الإعلان عن قرارات الفيفا.