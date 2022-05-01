يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع التعاون.

التعاون يُلاحق الاتحاد على صدارة قائمة مميزة:

ويُعد الاتحاد والتعاون الفريقين الوحيدين اللذين نجحا في هز شباك المنافسين خلال جميع المباريات التي خاضوها خلال منافسات الدوري هذا الموسم، باستثناء جولتين مختلفتين شهدتا غياب أهدافهما.

وفشل العميد عن هز الشباك في مواجهتي الفيحاء والشباب ضمن منافسات الجولتين الأولى والتاسعة، فيما غاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن التسجيل أمام مواجهتي الفتح والنصر في الجولتين الثامنة والـ19.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب التعاون مع الاتفاق، يوم الخميس.

وقبل الجولة الـ26، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السابع بـ31 نقطة، ويحتل التعاون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، والاتفاق بالمركز الـ15 برصيد 24 نقطة.