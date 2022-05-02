قدم الاتحاد والفيحاء أداء لافتًا على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليتصدرا قائمة مميزة.

الاتحاد والفيحاء في صدارة قائمة مميزة

ويتصدر فريقا الاتحاد والفيحاء قائمة أقل الفرق استقبالًا للأهداف في أول 15 دقيقة من المباريات هذا الموسم، حيث اهتزت شباك كل منهما بهدف واحد فقط.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

أقل الفرق استقبالًا للأهداف أول 15 دقيقة

ويحتل فريقا الحزم والتعاون المركزين الثالث والرابع في القائمة، حيث استقبل كل منهما هدفين في الدقائق الأولى، واهتزت شباك كل من؛ الهلال، النصر، أبها والاتفاق بـ3 أهداف، فيما استقبل الشباب 4 أهداف أول 15 دقيقة.

واستقبل فريقا الرائد والباطن 5 أهداف في الدقائق الأولى، واهتزت شباك ضمك، الأهلي والطائي 6 مرات، فيما تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 7 أهداف في بداية المباريات، بالتساوي مع الفتح.