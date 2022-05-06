نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إنهاء الشوط الأول من مباراة الفتح متفوقًا بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق فراس البريكان عند الدقيقة 45+3’

الفتح 2 × 3 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/LnXxrIDXPI

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وكانت بداية التسجيل مع اللاعب بيتروس الذي صوب كرة قوية بالدقيقة التاسعة معلنًا التقدم لنادي الفتح، ثم نجح الاتحاد سريعًا في إحراز هدفين عبر كل من رومارينيو وكورونادو بالدقيقتين الـ17 والـ20.

ثم عزز المغربي حمدالله بالهدف الثالث لـ العميد بالدقيقة الـ42 ونجح بعدها فراس البريكان في تقليص الفارق لـ الفتح، محرزًا الهدف الثاني لـ النموذجي بالدقيقة الـ 3 من الوقت بدل الضائع.