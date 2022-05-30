فشل الاتحاد في استعادة بريقه، ليتلقى الخسارة الثانية على التوالي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يفشل في الفوز بالجولة الـ28

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس العميد في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية، ونجح فارس الشمال في الفوز بهدف دون رد سجله الجزائري أمير سعيود.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ28، منذ زيادة عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 خلال موسم 2018/ 2019.

صعوبة المنافسة على اللقب

وتسببت هذه الخسارة في صعوبة موقف العميد في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.