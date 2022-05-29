انتهت، منذ قليل، مباراة الطائي ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الشمال بهدف نظيف.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة الطائي ضد الاتحاد التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بشكل سريع، وأطلق عبدالعزيز البيشي كرة قوية عند الدقيقة 18، أبعدها الحارس، لتصل إلى مهند الشنقيطي ليسددها، ولكنها تصطدم بالقائم.

وواصل العميد الضغط بقوة أملًا في تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الاتحاد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فوز الطائي ضد الاتحاد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فارس الشمال في هز الشباك عند الدقيقة 50 عن طريق النجم الجزائري أمير سعيود، بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية، لينتفض لاعبو الاتحاد بحثًا عن تعديل النتيجة.

وكاد غوميز دينر أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 68، بعد تلقيه تمريرة من سعيود داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى، وأهدر موسونا فرصة هدف ثانٍ عند الدقيقة 84.

وكاد المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل التعادل عند الدقيقة 88، وفشلت محاولات العميد لتعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الطائي ضد الاتحاد بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الهلال، فيما وصل رصيد فارس الشمال إلى 34 نقطة في المركز الثامن.