اشتدت المنافسة بين فريقي الاتحاد والهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد والهلال هذا الموسم:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الاتفاق، سيخوضها غدًا، قبل أن يلعب أمام العميد، يوم الأحد المقبل.

سيناريو تتويج الهلال باللقب في 2008:

وتقلص الفارق بين الاتحاد والهلال إلى 9 نقاط، بعد تعادل العميد ضد الفتح، وفوز الزعيم على ضمك بالجولة الماضية، الأمر الذي أشعل المنافسة بينهما على اللقب قبل 4 جولات على ختام المسابقة.

ويطمح الهلال في الفوز على الاتفاق غدًا في المباراة المؤجلة، لتقليص الفارق إلى 6 نقاط، أملًا في حسم الكلاسيكو لصالحه، ليصبح الفارق 3 نقاط فقط، أملًا في تعثر العميد بالمباريات المتبقية، وتكرار سيناريو موسم 2008 وخطف اللقب.

وكان الاتحاد قريبًا من حصد لقب الدوري موسم 2008، قبل أن يتعثر أمام الهلال ليمنحه البطولة، بعدما كان يحتاج إلى 3 نقاط فقط من أجل التتويج رسميًّا، ولكنه تعثر بالتعادل أمام الوحدة والشباب.

وواجه الاتحاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الجولة الأخيرة، وكان أمامه فرصتان لحسم اللقب، حيث كان يحتاج للتعادل أو الفوز، ولكنه خسر بهدف نظيف سجله ياسر القحطاني.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب موسم 2007/ 2008، بفارق المواجهات المباشرة عن العميد، حيث جمع كل منهما 48 نقطة في 22 مباراة، إلا أنهما تعادلا سلبيًّا ذهابًا، وفاز الزعيم إيابًا، ما منحه التفوق.